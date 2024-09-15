Вартість монети може перевищувати 500 тисяч доларів (близько 20 мільйонів гривень).

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Що відомо про рідкісну монету

Колекційна монета входила до одного з наборів, випущених 1975 року, й ніколи не була в обігу. Одна з її ключових особливостей – помилка, допущена під час карбування, а саме відсутність літери "S", що позначає приналежність до монетного двору Сан-Франциско.

Вражає! Всього відомо 2 монети із серії з такою особливістю. Другий 10-центовик монетного двору Сан-Франциско з помилкою продали 2019 року за 456 тисяч доларів з аукціону, а потім його перекупив якийсь приватний колекціонер.

Сестри, ім'я яких не розголошується, розповіли, що брат згадував про якусь унікальну монету в банківській комірці. Вони навіть не підозрювали, що раритетна річ може коштувати таких грошей. Попередній власник купив унікальну річ в 1978-му, коли колекціонери вже полювали за нею, за 18,2 тисячі доларів й зберігав як фінансову подушку для сімейного бізнесу.

Існує ймовірність того, що згодом будуть виявлені й інші екземпляри цієї рідкісної монети. Однак, як зазначають експерти, вони можуть бути знайдені лише серед наборів "proof" 1975 року.