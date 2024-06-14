Семья купила пакет с картошкой, но внутри их ждал "сюрприз"

Семья в британском городке Флинтшир купила пакет с картошкой и была шокирована увиденным внутри. 3'выяснилось, что внутри пакета была змея.

На кадрах, снятых членами семьи, можно увидеть, как рептилия ползает внутри упаковки.

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Известно, что картофель они приобрели в обычном продуктовом магазине во время отпуска в Корнуолле.

Мы достали из шкафа мешок картофеля, чтобы приготовить обед. Сначала мы приняли ящерицу за толстый картофельный росток, но тот неожиданно начал шевелиться,

– рассказал один из членов семьи.



Что было в пакете с картофелем / Фото Metro

Как отреагировал производитель картофеля

Представители Sainsbury's извинились перед семьей и отметили, что это "единичный" случай.

Мы связались с покупателем, чтобы попросить прощения за этот досадный случай и предложить варианты решения проблемы. Стараемся предотвратить подобные инциденты с помощью специальных процедур, и проведем расследование вместе с нашим поставщиком,

– указано в официальном заявлении.

Ранее мы писали о рыбаке в США, который выловил сейф со значительной суммой наличности. Внутри было примерно 100 000 долларов в сейфе, который они нашли во время рыбалки.