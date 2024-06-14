На кадрах, знятих членами родини, можна побачити, як рептилія повзає всередині упаковки.

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Відомо, що картоплю вони придбали у звичайному продуктовому магазині під час відпустки в Корнуоллі.

Ми дістали з шафи мішок картоплі, щоб приготувати обід. Спочатку ми прийняли ящірку за товстий картопляний паросток, але той несподівано почав ворушитися,

– розповів один з членів сім'ї.



Що було у пакеті з картоплею / Фото Metro

Як відреагував виробник картоплі

Представники Sainsbury's перепросили перед сім'єю і зазначили, що це "поодинокий" випадок.

Ми зв'язалися з покупцем, щоб попросити вибачення за цей прикрий випадок і запропонувати варіанти розв'язання проблеми. Намагаємось запобігти подібним інцидентам за допомогою спеціальних процедур, і проведемо розслідування разом із нашим постачальником,

– вказано в офіційній заяві.

Раніше ми писали про рибалку у США, який виловив сейф зі значною сумою готівки. Всередині було приблизно 100 000 доларів у сейфі, який вони знайшли під час риболовлі.