Цей момент потрапив на відео. Його зафільмувала дівчина Кейна – Барбі Агостіні.

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На оприлюднених кадрах видно, як чоловік дістає зсередини мокрі та вкриті брудом купюри з Бенджаміном Франкліном.

О, це гроші! Оце так! Стоси купюр!

– сказав Кейн на відео.

Пара підрахувала, що в сейфі було близько 100 000 доларів, хоча купюри частково розкладені та склеєні.

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Чи залишила пара гроші

Пара зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про своє відкриття. Але там їм сказали, що доказів злочину немає. Це означає, що пара законно може лишити гроші собі.

Тепер Кейн та Агостіні планують віднести свої розмоклі гроші до Бюро гравіювання та друку у Вашингтоні, щоб обміняти на нові долари. Хоча пара визнає, що частина папірців, ймовірно, занадто пошкоджена для обміну. Гроші хочуть витратити на новий автомобіль.

Раніше ми писали про жінку, яка після нападу серійного вбивці та ґвалтівника стала малювати фотороботи для поліції. Лоїс здобула рекорд у Книзі рекордів Гіннеса за те, що протягом близько 20 років та допомагала ловити та садити злочинців за ґрати.