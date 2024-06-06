Этот момент попал на видео. Его сняла девушка Кейна – Барби Агостини.

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На обнародованных кадрах видно, как мужчина достает изнутри мокрые и покрытые грязью купюры с Бенджамином Франклином.

О, это деньги! Вот это да! Стопки купюр!

– сказал Кейн на видео.

Пара подсчитала, что в сейфе было около 100 000 долларов, хотя купюры частично разложены и склеены.

Пара нашла сейф на дне водоема: смотрите видео

Оставила ли пара деньги

Пара позвонила в полицию, чтобы сообщить о своем открытии. Но там им сказали, что доказательств преступления нет. Это означает, что пара законно может оставить деньги себе.

Теперь Кейн и Агостини планируют отнести свои размокшие деньги в Бюро гравировки и печати в Вашингтоне, чтобы обменять на новые доллары. Хотя пара признает, что часть бумажек, вероятно, слишком повреждена для обмена. Деньги хотят потратить на новый автомобиль.

Ранее мы писали о женщине, которая после нападения серийного убийцы и насильника стала рисовать фотороботы для полиции. Лоис получила рекорд в Книге рекордов Гиннеса за то, что в течение около 20 лет и помогала ловить и сажать преступников за решетку.