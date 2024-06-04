Жінка оприлюднила у тіктоці відео, на якому видно, як кіт влаштував їй виставу, гідну цирку дю Солей.

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На оприлюднених кадрах видно, як кіт повис на люстрі. Цікаво, що люстра має плетене обрамлення, за яке дуже зручно чіплятися кігтями. Жінка доповнила відео поп-хітом Сії "Chandelier", що додає ще більшого комічного ефекту.

Водночас на відео незрозуміло, чи кіт насолоджується, гойдаючись на люстрі, чи намагається спуститися.

Величезний кіт повис на люстрі: дивіться відео

Зауважимо, що коти – це вроджені дослідники. В дикій природі їх предки веліли жити в середовищі, де потрібно було вміло полювати та знаходити сховища. Цей інстинкт дослідження залишився з ними і після домашнього приручення.

Раніше колишній науковець з австралійської столиці Канберри, на ім'я Велітон Менаріо Коста отримав премію у конкурсі "Станцюй свою дисертацію". Свою нагороду він виборов за інтерпретацію поведінки кенгуру у чотирихвилинному танцювальному ролику.