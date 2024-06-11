Этот момент попал на видео. Известно, что репортер как раз собиралась выйти в прямой эфир.
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Журналистка была шокирована и воскликнула: "Боже мой, это приземлилось на меня". Голубь сразу же улетел, а женщина пыталась понять, что только что произошло.
Да, я в порядке,
– сказала она продюсерам.
В конце концов она решила поделиться частью видео в своих соцсетях, чтобы другие также могли посмеяться над этим случаем.
Птица ворвалась в прямой эфир: смотрите видео
Она подписала видео так:
Я знаю, что сегодня было много новостей, но птичка села на мою голову в Белом доме прямо перед тем, как я вышла в прямой эфир. Он действительно просто хотел попасть в прямой эфир.
Комментаторы посмеялись над этим и напомнили женщине древнюю пословицу, что голубь, который садится на человека, приносит удачу.
Ранее мы писали о 35-летней женщине, которая обнаружила, что всю жизнь неправильно произносила свое имя.