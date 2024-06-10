Женщина поделилась тем, что ее смутило, на форуме Reddit.
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Известно, что женщину зовут Колетт и ей понадобилось почти 35 лет, чтобы понять собственную ошибку.
Я ненавидела свое имя в детстве, потому что оно не было популярным, но с годами я полюбила его. Однако сегодня я искала, как произносить свое имя, потому что мне было интересно. И тогда я осознала, что всю свою жизнь неправильно произносила его. На самом деле его нужно произносить как "Кух-лет",
– призналась она.
Теперь, зная это, она считает, что именно поэтому люди всегда писали ее имя с двумя L вместо одной. В конце концов, она спросила у пользователей форума, сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой, что и она. В ответ женщина прочитала большое количество историй, в которых люди говорили о подобных случаях использования ее имени.
Вот, что они говорят:
- "Я знал девушку, по имени Коллин. Я предположил, что оно произносится "Кол-ин". Однако она всегда исправляла людей и говорила, что это произносится как "Коул-ин".
- "Я как-то слышал, что это произносится только как "Коул-лет".
- "Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил "Кул-лет", только "Кол-лет". Я не думаю, что есть что-то плохое в том, как вы это произносите".