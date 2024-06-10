Жінка поділилася тим, що її збентежило, на форумі Reddit.

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Відомо, що жінку звати Колетт і їй знадобилося майже 35 років, щоб зрозуміти власну помилку.

Я ненавиділа своє ім'я в дитинстві, тому що воно не було популярним, але з роками я полюбила його. Проте сьогодні я шукала, як вимовляти своє ім'я, тому що мені було цікаво. І тоді я усвідомила, що все своє життя неправильно вимовляла його. Насправді його потрібно вимовляти як "Кух-лет",

– зізналася вона.

Тепер, знаючи це, вона вважає, що саме тому люди завжди писали її ім'я з двома L замість однієї. Зрештою, вона запитала у користувачів форуму, чи стикався хто-небудь з такою ж проблемою, що і вона. У відповідь жінка прочитала велику кількість історій, в яких люди казали про подібні випадки використання її імені.

Ось, що вони кажуть: