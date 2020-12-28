Восьмилетний кот по кличке Честер, которого называют самым сварливым и "демоническим" котом во всей Австралии, нашел таки новый дом. Честер получил пятый шанс на семейную жизнь.

Как сообщает The Guardian, за семь лет кота Честера из-за его скверного характера четыре раза возвращали в приют RSPCA в Южной Австралии (Королевское общество по предупреждению жестокого обращения с животными). Последний владелец называл его не иначе как "асоциальный элемент" и "настоящий доктор Джекил и мистер Хайд".

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Но работники приюта не оставляли надежду найти ему дом.

Мы не собираемся уклоняться от реальной проблемы с этим, у Честера есть некоторое искреннее пренебрежение. В свое свободное время Честер любит сжигать деревни, поклоняться дьяволу и кусать людей. Он лучше всего подходит для дома без детей и каким-то секретным подземным очагом для создания мирового господства,

– сообщает RSPCA South Australia в Facebook.

Поэтому после новостного сюжета об одиноком злом коте, который показали по австралийскому телевидению, его захотели приютить добрые люди.

В приюте RSPCA уверены, что новая владелица Вильма знает, как с ним справиться

С Вильмой, я уверена, он получит все внимание, которого заслуживает. Это идеальный результат,

– сказала Кэролайн Джонс, менеджер по связям со СМИ RSPCA.

Тем не менее, на всякий случай Вильме передали советы относительно Честера, оставшиеся от предыдущего хозяина. Тот написал, что, хотя Честер отлично ладит с курами и собаками, он нападает на других котов и соседей. В тексте также было предупреждение, что Честера стоит закрывать в отдельной комнате, если в квартиру приходят гости – иначе их пяткам и другим частям тела может быть больно.



Честер и его новая владелица Вильма / Фото The Guardian

Он был скитальцем из Порт-Линкольна, поэтому мы не знаем, каким тогда была его жизнь. У него была рана на ухе, так что ему, скорее всего, приходилось на улице несладко. Но он точно знал, что ему нравится, а что нет, был необычайно ласков, подходил к тебе и давал погладить себя,

– рассказывает о котике работница приюта.

У Вильмы уже были коты и она сказала, что приняла решение взять к себе Честера после того, как увидела его историю в телевизионном выпуске новостей. Она говорит, что ее не пугает дурной характер Честера – и не таких видела.

Я давно хотела еще одного кота, и мне просто показалось, что он симпатичный,

– сказала Вильма.