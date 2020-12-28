Восьмирічний кіт на прізвисько Честер, якого називають найсварливішим і "демонічним" котом у всій Австралії, знайшов таки новий будинок. Честер отримав п'ятий шанс на сімейне життя.

Як повідомляє The Guardian, за сім років кота Честера через його кепський характер чотири рази повертали до притулку RSPCA в Південній Австралії (Королівське товариство з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами). Останній власник називав його не інакше як "асоціальний елемент" і "справжній доктор Джекіл і містер Хайд".

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Але працівники притулку не полишали надію знайти йому будинок.

Ми не збираємося ухилятися від реальної проблеми з цим, у Честера є деяка щира зневага. У свій вільний час Честер любить спалювати села, поклонятися дияволу та кусати людей. Він найкраще підходить для дому без дітей та якимось секретним підземним осередком для створення світового панування,

– повідомляє RSPCA South Australia в Facebook.

Тож після новинного сюжету про самотнього лютого кота, який показали по австралійському телебаченню, його захотіли прихистити добрі люди.

У притулку RSPCA впевненні, що нова власниця Вільма знає, як з ним впоратися

З Вільмою, я впевнена, він отримає всю увагу, на яку заслуговує. Це ідеальний результат,

– сказала Керолайн Джонс, менеджер зі зв'язків зі ЗМІ RSPCA.

Проте, про всяк випадок Вільмі передали поради щодо Честера, що залишилися від попереднього господаря. Той написав, що, хоча Честер відмінно ладнає з курми і собаками, він нападає на інших котів і сусідів. У тексті також було попередження, що Честера варто закривати в окремій кімнаті, якщо в квартиру приходять гості – інакше їх п'ятам та іншим частинам тіла може бути боляче.



Честер та його нова власниця Вільма / Фото The Guardian

Він був бродягою з Порт-Лінкольна, тому ми не знаємо, яким тоді було його життя. У нього була рана на вусі, так що йому, швидше за все, доводилося на вулиці несолодко. Але він точно знав, що йому подобається, а що ні, був надзвичайно ласкавий, підходив до тебе і давав погладити себе,

– розповідає про котика працівниця притулку.

Вільма вже мала котиків і сказала, що прийняла рішення взяти до себе Честера після того, як побачила його історію в телевізійному випуску новин. Вона каже, що її не лякає поганий характер Честера – і не таких бачила.

Я давно хотіла ще одного кота, і мені просто здалося, що він симпатичний,

– сказала Вільма.