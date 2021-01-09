Владельцы автомобилей, как правило, очень аккуратно относятся к своим машинам и поддерживают порядок и чистоту. Однако, случаются и исключительные ситуации.

4 января в социальной сети Facebook появились фотографии автомобиля, который претендует на звание самого грязного в мире, сообщает издание The Mirror. Джереми Нью автор впечатляющих фотографий, рассказал, что машину марки Honda привезли на ремонтные работы в гараж.

Читайте также: Как вы это едите: 10 самых отвратительных пицц мира

На фотографиях видно, что автомобиль практически до самого верха засыпан пакетами, коробками, бумажными стаканами, бутылками и прочим мусором. Ездить в такой машине не только негигиенично, но и опасно, ведь мусором завалены коробка передач, педали управления, приборные панели и боковые окна.











Самый грязный автомобиль в интернете / Фото Джереми Нью

Фотографии поразили сеть, и собрали более 4 тысяч комментариев. Пользователи не понимают, как можно было довести автомобиль до такого состояния, и еще и ездить на нем. Кроме того, люди удивляются, что владелец настолько грязной машины не постеснялся привезти ее на техническое обслуживание.