Власники автомобілів, зазвичай, дуже акуратно ставляться до своїх машин та підтримують порядок і чистоту. Проте, трапляються і виняткові ситуації.

4 січня у соціальній мережі Facebook з'явилися фотографії автомобіля, який претендує на звання найбруднішого у світі, повідомляє видання The Mirror. Джеремі Нью, автор вражаючих світлин, розповів, що машину марки Honda привезли на ремонтні роботи до гаража.

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На фотографіях видно, що автомобіль практично до самого верху засипаний пакетами, коробками, паперовими склянками, пляшками та іншим сміттям. Їздити у такій машині не лише негігієнічно, але й небезпечно, адже сміттям завалені коробка передач, педалі керування, панель приладів та бокові вікна.











Найбрудніший автомобіль в інтернеті / Фото Джеремі Нью

Фотографії вразили мережу, і забрали понад 4 тисячі коментарів. Користувачі не розуміють як можна було довести автомобіль до такого стану, та ще і їздити у ньому. Крім того, люди дивуються, що власник настільки брудної машини не посоромився привезти її на технічне обслуговування.