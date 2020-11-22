Самый дорогой комикс про Бэтмена продали на аукционе: сколько он стоил
Первый комикс про Бэтмена ушел с молотка. Он стал самым дорогим проданным экземпляром истории о Темном Рыцаре.
Копию 27-го номера Detective Comics 1939года, где впервые появился Бэтмен, продали на аукционе, сообщает Hollywood Reporter. Его стоимость составила 1,5 миллиона долларов (более 42 миллионов гривен).
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История, написана Биллом Фингером и проиллюстрирована Бобом Кейном, называется "Дело химического синдиката". Именно она познакомила мир с Темным Рыцарем больше 80 лет назад.
Перед аукционом издание отреставрировали, а его качество Certified Guaranty Company отметила оценкой 7,0. Сейчас во всем мире такой высокой оценкой качества удостоено только проданное издание и еще одна копия комиксов. Десять лет назад экземпляр 27-го номера Detective Comics также был продан на аукционе. Его качество было оценено ниже, поэтому стоимость составила 1 075 000 долларов (более 30 миллионов гривен).
Я совсем не удивлен таким результатом. В конце концов, это одна из лучших копий одного и самых важных комиксов,
– отметил Барри Сандовал, вице-президент Heritage Auctions.
Обложка первого комикса про Бэтмена / Фото Heritage Auctions
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