Перший комікс про Бетмена пішов з молотка. Він став найдорожчим проданим екземпляром історії про Темного Лицаря.

Копію 27-го номеру Detective Comics 1939 року, де вперше з'явився Бетмен, продали на аукціоні, повідомляє Hollywood Reporter. Його вартість склала 1,5 мільйона доларів (понад 42 мільйони гривень).

Читайте також: Пара знайшла серед купи непотребу іграшки Star Wars – і розбагатіла: за скільки їх продали

Історія, написана Біллом Фінгером та проілюстрована Бобом Кейном, називається "Справа хімічного синдикату". Саме вона познайомила світ з Темним Лицарем понад 80 років тому.

Перед аукціоном видання відреставрували, а його якість Certified Guaranty Company відзначила оцінкою 7,0. Наразі у всьому світі таку високу оцінку якості має лише продане видання та ще одна копія коміксів. Десять років тому інший екземпляр 27-го номеру Detective Comics також був проданий на аукціоні. Щоправда, його якість оцінили нижче, тому вартість склала 1 075 000 доларів (понад 30 мільйонів гривень).

Я зовсім не здивований таким результатом. Зрештою, це одна з найкращих копій одного з найважливіших коміксів,

– зазначив Баррі Сандовал, віцепрезидент Heritage Auctions.



Обкладинка першого коміксу про Бетмена / Фото Heritage Auctions

Цей продаж не став найдорожчим в історії коміксів. У 2014 році копію видання, у якому вперше з'явився Супермен, продали на eBay за 3,2 мільйона доларів (понад 90 мільйонів гривень). Оцінка його якості становила 9,0.