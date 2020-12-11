Самые популярные видео на TikTok в 2020 году, которые стали вирусными: подборка ТОП-20
TikTok – ведущая онлайн-платформа для публикации коротких видео. В последнее время она приобретает все большую популярность. Трудно найти человека, который не имеет аккаунта в этой социальной сети, ведь сейчас аудитория TikTok насчитывает более 500 миллионов активных пользователей.
В начале декабря TikTok подвел итоги 2020 года и назвал самые популярные видео, тренды и песни. Смотрите, что именно вошло в этот перечень на Развлечениях 24.
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ТОП-10 вирусных видео на TikTok в 2020 году
#1 Впечатляющая мимика Беллы Порч под трек M to the B
#2 Натан Аподака прокатился на скейтборде и стал известным
#3 Именно та коллега, которую все ненавидят
#4 Джалая Хармон станцевала на матчи лиги NBA
#5 Уилл Смит принял участие в флешмобе Wipe It Down
#6 Лама станцевала под песню из рекламы хлопьев
#7 Разговор ангела с Богом
#8 Приготовление морковного бекона
#9 Джулиан Басс в образах различных супергероев
#10 Танцующий гусь
ТОП-10 песен на TikTok в 2020 году
#1 Jawsh 685 & Jason Derulo – Savage Love
#2 Megan Thee Stallion – Savage Remix
#3 Travis Scott feat. Young Thug – OUT WEST
#4 Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP
#5 Doja Cat – Say So
#6 Saweetie – Tap In
#7 Roddy Ricch – The Box
#8 Rod Wave feat. ATR Son Son – Rags2Riches
#9 BENEE feat. Gus Dapperton – Supalonely
#10 Pop Smoke – What You Know Bout Love
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