TikTok – ведущая онлайн-платформа для публикации коротких видео. В последнее время она приобретает все большую популярность. Трудно найти человека, который не имеет аккаунта в этой социальной сети, ведь сейчас аудитория TikTok насчитывает более 500 миллионов активных пользователей.