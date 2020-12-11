Найпопулярніші відео на TikTok у 2020 році, які стали вірусними: добірка ТОП-20
TikTok – провідна онлайн-платформа для публікації коротких відео. Останнім часом вона набуває все більшої популярності. Важко знайти людину, яка не має акаунту в цій соціальній мережі, адже наразі аудиторія TikTok нараховує понад 500 мільйонів активних користувачів.
На початку грудня TikTok підбив підсумки 2020 року та назвав найпопулярніші відео, тренди та пісні. Дивіться, що саме увійшло до цього переліку на Розвагах 24.
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ТОП-10 вірусних відео на TikTok у 2020 році
#1 Вражаюча міміка Белли Порч під трек M to the B
#2 Натан Аподакі проїхався на скейтборді і став відомим
#3 Саме та колега, яку всі ненавидять
#4 Джалая Гармон станцювала на матчі ліги NBA
#5 Вілл Сміт взяв участь у флешмобі Wipe It Down
#6 Лама станцювала під пісню з реклами пластівців
#7 Розмова янгола з Богом
#8 Приготування моркв'яного бекону
#9 Джуліан Басс в образах різних супергероїв
#10 Танцююча гуска
ТОП-10 пісень на TikTok у 2020 році
#1 Jawsh 685 & Jason Derulo – Savage Love
#2 Megan Thee Stallion – Savage Remix
#3 Travis Scott feat. Young Thug – OUT WEST
#4 Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP
#5 Doja Cat – Say So
#6 Saweetie – Tap In
#7 Roddy Ricch – The Box
#8 Rod Wave feat. ATR Son Son – Rags2Riches
#9 BENEE feat. Gus Dapperton – Supalonely
#10 Pop Smoke – What You Know Bout Love
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