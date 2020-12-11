TikTok – провідна онлайн-платформа для публікації коротких відео. Останнім часом вона набуває все більшої популярності. Важко знайти людину, яка не має акаунту в цій соціальній мережі, адже наразі аудиторія TikTok нараховує понад 500 мільйонів активних користувачів.