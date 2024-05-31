Произошло это из-за того, что один из пассажиров решил разгуливать голым по салону. Другие пассажиры явно не ожидали увидеть такое действо во время полета.

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В конце концов, самолет пришлось посадить. Рейс VA696 вернулся обратно в аэропорт, из которого он вылетал. Известно, что человека, который бегал голышом по салону, передали австралийской федеральной полиции.

Офицеры арестовали мужчину. Они также выяснили, что мужчина повалил на пол одного из членов экипажа.

На парне нет одежды, и он просто мчится к передней части самолета. Сначала думаешь, не дай Бог, это может быть нападение. Очень неприятно находиться в самолете в такой ситуации. Один добрый самаритянин, здоровенный парень из бизнес-класса, сразу же вскочил, чтобы вмешаться, а потом двое других парней позже поднялись и повалили его на пол,

– сказал один из пассажиров.

На нарушителя надели наручники и отвели в хвостовую часть самолета.

Ранее мы писали о бортпроводниках, которые признали, что мстят проблемным пассажирам, которые усложняют полет своим поведением. Некоторые из экипажа даже признался, что относится к людям на борту как к врагам.