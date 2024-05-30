В частности, министерство агрокультуры Сербии организовало раздачу беременных телок в городе Билеча прямо перед молочным заводом, принадлежавшим кандидату на должность мэра.

Смотрите также Макрон показал российские базы, которые надо бомбить: у врага уже подгорает

Не менее оригинальным был и мэр муниципалитета Соколац, который перед выборами передал 15 откормленных кур и 90 килограммов корма местным женщинам.

Эти примеры демонстрируют, что креативность политической агитации не знает границ, однако такие методы вызывают вопросы относительно этики и долгосрочной эффективности таких подходов. Transparency International, которая зафиксировала эти инциденты, подчеркивает потребность в большей прозрачности и ответственности в период избирательных кампаний.



Раздача беременных телок / Фото Transparency International

Добавим, что некоторые украинские политики также грешат гречкосейством накануне выборов. Таким образом они хотят получить благосклонность незащищенных слоев населения. Проще говоря: они стремятся купить голоса избирателей.

Ранее мы писали, что в Великобритании представили официальный портрет короля Чарльза III, который стал первым с момента коронации. Портрет художника Джонатана Ео изображает Чарльза, но публика восприняла это неоднозначно.