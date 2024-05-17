Развлечения 24 собрали реакцию соцсетей на портрет нового короля Великобритании.

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Что известно о портрете Чарльза III

Портрет, впервые представлен в Букингемском дворце, был заказан в 2020 году, чтобы в 2022 году отпраздновать 50-летие членства тогда еще принца Уэльского в грантовой организации The Drapers' Company. Впечатляет, но художник начал писать портрет Чарльза III в июне 2021 года. Король, опираясь на меч, позировал четыре раза, примерно по часу, – в последний раз в ноябре 2023 года.

Как на это отреагировали соцсети

Пользователи соцсетей не оценили старания Джонатана Ео. Они отметили, что фон, на котором позирует король Британии, пугает, волнует воображение и... даже напоминает украинский борщ. Вот, что они пишут: "Он похож на Дракулу Брема Стокера!"

Выглядит так, будто он плавает в тарелке с борщом!

– пишет другая пользовательница соцсетей.

Некоторые сравнивают цвета картины и самого монарха с начинкой пирога из ревеня.

Смотрите забавную подборку мемов о новом портрете короля из соцсети X:

Заметим, что пользователей соцсетей, в частности, рассмешила и сама реакция Чарльза на портрет и то, как открыв полотно, он отшатнулся от него.