Розваги 24 зібрали реакцію соцмереж на новий портрет короля Великої Британії.

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Що відомо про портрет Чарльза III

Портрет, вперше представлений у Букінгемському палаці, був замовлений у 2020 році, щоб у 2022 році відсвяткувати 50-річчя членства тоді ще принца Уельського у грантовій організації The Drapers' Company. Вражає, але художник почав писати портрет Чарльза III у червні 2021 року. Король, спираючись на меч, позував чотири рази, приблизно по годині, – востаннє у листопаді 2023 року.

Як на це відреагували соцмережі

Користувачі соцмереж не оцінили старання Джонатана Єо. Вони зазначили, що фон, на якому позує король Британії, лякає, хвилює уяву та… навіть нагадує український борщ. Ось, що вони пишуть: "Він схожий на Дракулу Брема Стокера!"

Виглядає так, ніби він плаває у тарілці з борщем!

– пише інша користувачка соцмереж.

Дехто порівнює кольори картини та самого монарха з начинкою пирога з ревеню.

Дивіться кумедну добірку мемів про новий портрет короля з соцмережі X:

Зауважимо, що користувачів соцмереж зокрема розсмішила і сама реакція Чарльза на портрет та те, як відкривши полотно, він відсахнувся від нього.