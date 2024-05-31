Сталося це через те, що один з пасажирів вирішив розгулювати голим по салону. Інші пасажири явно не очікували побачити таке дійство під час польоту.

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Зрештою, літак довелося посадити. Рейс VA696 повернувся назад до аеропорту, з якого він вилітав. Відомо, що людину, яка бігала голяка салоном, передали австралійській федеральній поліції.

Офіцери заарештували чоловіка. Вони також з'ясували, що чоловік повалив на підлогу одного з членів екіпажу.

На хлопцеві немає одягу, і він просто мчить до передньої частини літака. Спочатку думаєш, не дай Боже, це може бути напад. Дуже неприємно перебувати в літаку в такій ситуації. Один добрий самаритянин, здоровенний хлопець із бізнес-класу, одразу ж схопився, щоб втрутитися, а потім двоє інших хлопців пізніше піднялися і повалили його на підлогу,

– сказав один з пасажирів.

На порушника одягли кайданки й відвели у хвостову частину літака.

Раніше ми писали про бортпровідників, які визнали, що мстять проблемним пасажирам, які ускладнюють політ своєю поведінкою. Дехто з екіпажу навіть зізнався, що ставиться до людей на борту як до ворогів.