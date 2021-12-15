Хотя Илон Маск и стал "Человеком года 2021" по версии журнала Time, главным гостем на вручении награды был вовсе не изобретатель. В центре внимания на событии был Маск-младший – 19-месячный сын миллиардера X Æ A-XII.

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Журнал Time объявил Человека года в последнем декабрьском номере. Высшую награду Илон Маск получил за свои технологические инновации и публичность.

Это человек, который стремится спасти нашу планету и заполучить для людей новую. Клоун, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян; безумный гибрид Томаса Эдисона, Финеаса Тейлора Барнума, Эндрю Карнеги и Доктора Манхэттена из "Хранителей", задумчивій, богоподобный человек, который изобретает электромобили и переезжает на Марс,

– описал Time Илона Маска.

Илон Маск на обложке журнала Time / Фото Time

Изобретатель вышел на сцену, держа на руках X Æ A-XII, под аплодисменты и умиленные возгласы. Во время выступления отца мальчик сидел у него на коленях.

Илон Маск пришел на вручение награды "Человек года" с сыном / Фото Getty Images

На своей странице в твиттере владелец Time Марк Бениофф поделился милым видео, на котором известный отец и его сын выходят на сцену.

Смотрите видео: Илон Маск пришел на вручение награды "Человек года" с сыном

Малыш X родился 4 мая 2020 года в семье Илона Маска и известной певицы из Канады Граймс. Хотя полное имя мальчика выглядит сложным – X Æ A-XII Musk, его произношение довольно простое "ex-eye".