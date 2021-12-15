Хоча Ілон Маск і став "Людиною року 2021" за версією журналу Time, головним гостем на врученні нагороди був зовсім не винахідник. У центрі уваги на події був Маск-молодший – 19-місячний син мільярдера X Æ A-XII.

Це цікаво Марсу потрібні діти: Ілон Маск провів відеозустріч з сином X Æ A-XII на колінах – кумедне відео

Журнал Time оголосив людину року в останньому грудневому номері. Найвищу нагороду Ілон Маск отримав за свої технологічні інновації та публічність.

Це людина, яка прагне врятувати нашу планету і роздобути для людей нову. Клоун, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян; божевільний гібрид Томаса Едісона, Фінеаса Тейлора Барнума, Ендрю Карнегі і Доктора Мангеттена з "Хранителів", задумлива, богоподібна людина, яка винаходить електромобілі і переїжджає на Марс,

– описав Time Ілона Маска.

Ілон Маск на обкладинці журналу Time / Фото Time

Винахідник вийшов на сцену, тримаючи на руках X Æ A-XII, під оплески і розчулені вигуки. Під час виступу батька хлопчик сидів у нього на колінах.

Ілон Маск прийшов на вручення нагороди "Людина року" з сином / Фото Getty Images

На своїй сторінці у твітері власник Time Марк Беніофф поділився чарівним відео, на якому відомий батько і його син виходять на сцену.

Дивіться відео: Ілон Маск прийшов на вручення нагороди "Людина року" з сином

Малюк X народився 4 травня 2020 року в сім'ї Ілона Маска та відомої співачки з Канади Граймс. Хоча повне ім'я хлопчика виглядає складним – X Æ A-XII Musk, його вимова досить проста "ex-eye".