На захват публіки Маск-молодший, повне ім'я якого X Æ A-XII, став несподіваним гостем на заході. Коли до Ілона Маска підійшла черга говорити, і він включив камеру, малюк X сидів у нього на колінах.

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Поки підприємець розповідав про програму SpaceX Starship, хлопчик з усією серйозністю розмахував руками та стукав по столу. X був схвильований і щось говорив своєю дитячою мовою. Ілон Маск уловив зв'язок з сином.

Ракета,

– відповів малюку X Ілон, показуючи на екран.

Ілон Маск провів відеозустріч з сином Х на колінах: відео

Через кілька хвилин можна було побачити, як інша людина увійшла в кімнату і забрала малюка X. Коли сина винахідника відірвали від тата, він був дуже незадоволеним, що вилилось у плач.

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Кадр з відеодзвінка став вірусним та широко поширюється в соціальних мережах.

Ілон і дитина проводять презентацію Starship. Як він одного разу сказав мені "Марсу потрібні діти",

– написав у своєму твітері відомий американський журналіст Крістіан Девенпорт.

Малюк X народився 4 травня 2021 року в сім'ї Ілона Маска та відомої співачки з Канади Граймс. Хоча повне ім'я хлопчика виглядає складним – X Æ A-XII Musk, його вимова досить проста "ex-eye".