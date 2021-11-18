К восторгу публики Маск-младший, полное имя которого X Æ A-XII, стал неожиданным гостем на мероприятии. Когда к Илону Маску подошла очередь говорить, и он включил камеру, малыш X сидел у него на коленях.

Это интересно Что такое волатильность в игровых автоматах, и почему это важно

Пока предприниматель рассказывал о программе SpaceX Starship, мальчик со всей серьезностью размахивал руками и стучал по столу. X был взволнован и что-то говорил на своем детском языке. Илон Маск уловил связь с сыном.

Ракета,

– ответил малышу X Илон, показывая на экран.

Илон Маск провел видеовстречу с сыном Х на коленях: видео

Через несколько минут можно было увидеть, как другой человек вошел в комнату и забрал малыша X. Когда сына изобретателя оторвали от папы, он был очень недовольным, что вылилось в плач.

К теме В бутылках в стиле Cybertruck: Илон Маск анонсировал производство пива Tesla

Кадр из видеозвонка стал вирусным и широко распространяется в социальных сетях.

Илон и ребенок проводят презентацию Starship. Как он однажды сказал мне "Марсу нужны дети",

– написал в своем твиттере известный американский журналист Кристиан Дэвенпорт.

Малыш X родился 4 мая 2021 года в семье Илона Маска и известной певицы из Канады Граймс. Хотя полное имя мальчика выглядит сложным – X Æ A-XII Musk, его произношение довольно простое "ex-eye".