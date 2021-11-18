К восторгу публики Маск-младший, полное имя которого X Æ A-XII, стал неожиданным гостем на мероприятии. Когда к Илону Маску подошла очередь говорить, и он включил камеру, малыш X сидел у него на коленях.
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Пока предприниматель рассказывал о программе SpaceX Starship, мальчик со всей серьезностью размахивал руками и стучал по столу. X был взволнован и что-то говорил на своем детском языке. Илон Маск уловил связь с сыном.
Ракета,
– ответил малышу X Илон, показывая на экран.
Илон Маск провел видеовстречу с сыном Х на коленях: видео
Через несколько минут можно было увидеть, как другой человек вошел в комнату и забрал малыша X. Когда сына изобретателя оторвали от папы, он был очень недовольным, что вылилось в плач.
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Кадр из видеозвонка стал вирусным и широко распространяется в социальных сетях.
Илон и ребенок проводят презентацию Starship. Как он однажды сказал мне "Марсу нужны дети",
– написал в своем твиттере известный американский журналист Кристиан Дэвенпорт.