Рукодельница вышивает редких птиц на засушенных листьях: фото шедевров
Источник:инстаграм levezaart
Креативные люди довольно часто используют засушенные листья для своих творческих хобби. Но бразильская художница Лаура Далла Веккья, кажется, превзошла их всех.
Она использует листья как ткань, и вышивает на них прекрасных птиц. Для своих работ она специально выбирает исчезающие виды пернатых, чтобы запечатлеть их красоту таким оригинальным способом. Развлечения 24 подготовили подборку интереснейших ее произведений, чтобы и вы смогли оценить гениальность этой кропотливой работы.
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