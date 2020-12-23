2020 был нелегким, поэтому праздник необходим всем нам, даже животным. Ведь столь искренне и непринужденно радоваться мелочам могут только они.

В зоопарке Erlebnis-Zoo, расположенном в немецком городе Ганновер, устроили праздник для животных и сделали подарки всем четвероногим обитателям. Фотографии с этой вечеринки работники зоопарка опубликовали на официальной странице Erlebnis-Zoo в Facebook, сообщают Развлечения 24.

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Животные долго занимались рождественскими пакетами, мешками и елками. В этом и была вся суть. В дикой природе животные в течение всего дня заняты поисками пищи. Поэтому подарки для них были спрятаны по всей территории зоопарка,

– рассказали в Erlebnis-Zoo.

Сурикаты получили пряничный домик и рождественский почтовый ящик из картона. Правда, подарки пахли не имбирной выпечкой, а червями.







У кубинских крыс – хутий Чико и Микеле в этом году первое Рождество, поэтому они рассматривали свои подарки с осторожностью, но все же с интересом. Сначала они разгрызли яркую бумагу, а потом добрались и до основного подарка – фруктов и овощей.







Чико и Микеле в этом году первое Рождество, поэтому они рассматривали свои подарки с осторожностью, но все же с интересом. Сначала они разгрызли яркую бумагу, а потом добрались и до основного подарка – фруктов и овощей.







Медведица Милана и ее медвежонок Нана радовались елке, которую обильно украсили фруктами и овощами. Кроме того, среди игрушек у них были еще ледяные звезды со вкусом апельсина, свеклы и печени трески. Однако Нане больше всего понравилось ведро, в котором была елка – она ​​быстро освободила его, чтобы развлечься.







Слоны получили 6 елок, украшенных кольцами паприки, лука-порея и кусочками яблок.





