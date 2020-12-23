2020 рік був нелегким, тому свято необхідне усім нам, навіть тваринам. Адже настільки щиро та невимушено радіти дрібницям можуть лише вони.

У зоопарку Erlebnis-Zoo, що розташований у німецькому місті Ганновер, влаштували свято для тварин і зробили подарунки усім чотирилапим мешканцям. Світлини з цієї вечірки працівники зоопарку опублікували на офіційній сторінці Erlebnis-Zoo у Facebook, повідомляють Розваги 24.

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Тварини довго займалися різдвяними пакетами, мішками та ялинками. У цьому й була вся суть. У дикій природі тварини протягом усього дня зайняті пошуками їжі. Тому подарунки для них були заховані по всій території зоопарку,

– розповіли у Erlebnis-Zoo.

Сурикати отримали пряниковий будиночок та різдвяну поштову скриньку. Щоправда, подарунки пахнули не імбирною випічкою, а черв'яками.







Для кубинських щурів – хутій Чіко та Мікеле цьогорічне Різдво – перше, тому вони розглядали свої подарунки з обережністю, але із цікавістю. Спершу вони розгризли яскравий папір, а потім дісталися й до основного подарунка – фруктів та овочів.







Носухи одразу зрозуміли, що у пакунках щось смачне. Тому одна з них швидко перемістила подарунок до себе у барліг, а друга швидко спорожнила вміст коробок, що залишилися.







Ведмедиця Мілана та її ведмежа Нана раділи ялинці, яку рясно прикрасили фруктами та овочами. Крім того, серед іграшок у них були ще крижані зірки зі смаком апельсину, буряка та печінки тріски. Проте Нані найбільше сподобалося відро, у якому була ялинка – вона швидко звільнила його, щоб побавитись.







Слони отримали аж 6 ялинок, прикрашених кільцями паприки, цибулі-порею та шматочками яблук.





