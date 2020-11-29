Чикагская церковь позиционирует себя как "прогрессивное и инклюзивное творческое сообщество христианской веры".

Церковь Gilead в Чикаго организовала праздник под названием "Выпуск пива в конце мира", сообщает RNS. На вечеринке прихожане получили наборы рождественского пива вместо традиционных праздничных венков.

Читайте также: Дом из виски: пара нашла 66 бутылок с крепким алкоголем столетней давности

Специально для этого вечера церковь выпустила собственное пиво. Бутылки упаковали в картонные коробки, празднично украшенные свечами и зелеными ленточками.



"Вечер пива в конце мира", организованный церковью Gilead / Фото RNS

Идея превращения рождественского венка в упаковку пива не противоречит убеждениям нашей церкви и атмосфере 2020 года. Пиво поможет людям отметить конец еще одной непростой недели, приближение Адвента и окончание календарного года,

– рассказал один из пасторов Gilead Винс Амлин.

В наборах, которые дарила Gilead своим прихожанам, было три бутылки двойного IPA с апельсином и медом. Церковь заранее переименовала напиток и назвала его "Комфорт". Четвертой бутылкой в рождественской коробке стал имперский стаут "Змеиное отродье".

Местную пивоварню Burning Bush Brewery, которая помогла церкви воплотить в жизнь интересную задумку, основал бывший пастор Брент Рашка. Его прошлое отзывается в том, что он делает сейчас. Названия его напитков часто имеют религиозное направление, например: "Проповедь на солоде", "Красное море", "Запретный плод".