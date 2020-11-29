Рождественское пиво: церковь угостила людей напитками вместо праздничных венков
Чикагская церковь позиционирует себя как "прогрессивное и инклюзивное творческое сообщество христианской веры".
Церковь Gilead в Чикаго организовала праздник под названием "Выпуск пива в конце мира", сообщает RNS. На вечеринке прихожане получили наборы рождественского пива вместо традиционных праздничных венков.
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Специально для этого вечера церковь выпустила собственное пиво. Бутылки упаковали в картонные коробки, празднично украшенные свечами и зелеными ленточками.
"Вечер пива в конце мира", организованный церковью Gilead / Фото RNS
Идея превращения рождественского венка в упаковку пива не противоречит убеждениям нашей церкви и атмосфере 2020 года. Пиво поможет людям отметить конец еще одной непростой недели, приближение Адвента и окончание календарного года,
– рассказал один из пасторов Gilead Винс Амлин.
В наборах, которые дарила Gilead своим прихожанам, было три бутылки двойного IPA с апельсином и медом. Церковь заранее переименовала напиток и назвала его "Комфорт". Четвертой бутылкой в рождественской коробке стал имперский стаут "Змеиное отродье".
Местную пивоварню Burning Bush Brewery, которая помогла церкви воплотить в жизнь интересную задумку, основал бывший пастор Брент Рашка. Его прошлое отзывается в том, что он делает сейчас. Названия его напитков часто имеют религиозное направление, например: "Проповедь на солоде", "Красное море", "Запретный плод".
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