Чиказька церква Gilead позиціонує себе як "прогресивна та інклюзивна творча спільнота християнської віри".

Церква Gilead у Чикаго організувала свято під назвою "Випуск пива в кінці світу", повідомляє RNS. На вечірці парафіяни отримали набори різдвяного пива замість традиційних святкових віночків.

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Спеціально для цього вечора церква випустила власне пиво. Пляшки запакували у картонні коробки, по-святковому прикрашені свічками та зеленими стрічками.



"Вечір пива в кінці світу", організований церквою Gilead / Фото RNS

Ідея перетворення різдвяного вінка в коробку пива не суперечить переконанням нашої церкви та атмосфері 2020 року. Пиво допоможе людям відзначити кінець ще одного непростого тижня, наближення Адвенту та закінчення календарного року,

– розповів один із пасторів Gilead Вінс Амлін.

У наборах, які дарувала Gilead своїм парафіянам, було три пляшки подвійного IPA з апельсином та медом. Церква заздалегідь перейменувала напій та дала йому назву "Комфорт". Четвертою пляшкою у різдвяній коробці став імперський стаут "Зміїне кодло".

Місцеву пивоварню Burning Bush Brewery, що допомогла церкві втілили цікавий задум у життя, заснував колишній пастор Брент Рашка. Його минуле відгукується у тому, що він робить зараз. Назви його напоїв часто мають релігійний нахил, наприклад: "Проповідь на солоді", "Червоне море", "Заборонений плід".