Неработающие огни на елке привели жительницу Йорктауна, штат Вирджиния, США к лотерейному джек-поту в размере 171 685 долларов

Филлис Хьюстон из Йорктауна установила свою рождественскую елку и обнаружила, что рождественские гирлянды, которые она упаковала в прошлом году, больше не работают. Она решила поехать в Home Depot – местный магазин, чтобы купить новые фонари, но по дороге домой остановилась в магазине Wawa в Йорктауне и купила несколько билетов лотереи Virginia Lottery's Cash 5.

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Как сообщает Valottery, женщина сразу на месте покупки решила сыграть в лотерею Virginia Lottery's Cash 5 с игрой EZ Match. Она использовала систему Easy Pick, которая позволяет компьютеру случайным образом выбрать числа на билете.

Шансы угадать все пять номеров, чтобы выиграть джекпот, составляют 1 из 749 398. И Филлис несказанно повезло – один из ее билетов совпал со всеми пятью числами, чтобы выиграть джекпот в размере 171 685 долларов.

Это просто замечательно! Я не могла в это поверить,

– комментирует свой выигрыш Филлис Хьюстон.

Госпожа Хьюстон, которая находится на пенсии, сказала, что еще не решила, как она будет использовать свой выигрыш.