Обычно в лотерее выпадают разнообразные комбинации, но не в этот раз. Национальная лотерея в ПАР показала игрокам числа 5, 6, 7, 8, 9, 10 и сделала 20 людей мультимиллионерами.

1 декабря стало счастливым днем для 20 жителей Южно-Африканской Республики, сообщает BBC News. Национальная лотерея PowerBall разыграла джекпот в размере 114 миллионов южноафриканских рэндов (больше 7,3 миллиона долларов или больше 206,6 миллионов гривен) между теми, кто выбрал правильные цифры в выигрышной комбинации.

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По правилам игроки лотереи должны выбрать пять чисел от 1 до 50 для основной комбинации и еще одно бонусное число от 1 до 20 – Powerball. При таких условиях шансы участника лотереи на джекпот составляют 1 к 42 375 200. А случаи выигрыша джекпота несколькими участниками встречаются крайне редко.

Тем не менее во вторник таких счастливчиков оказалось 20. И все это из-за неожиданной и банальной комбинации - 5, 6, 7, 8, 9 и числа 10 в качестве PowerBall. Каждый из побудителей получил 5,7 миллиона рэндов (370 тысяч долларов или почти 105 миллионов гривен).

Поздравляем 20 новых мультимиллионеров, каждый из которых выиграл больше 5 миллионов рэндов в PowerBall, – написали организаторы лотереи в Twitter.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R — #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 2, 2020

Также выигрыш получили 79 игроков, которые выбрали числа 5, 6, 7, 8 і 9, но не отгадали PowerBall. Каждый из них получил по 6283 рэндов (409 долларов или почти 12 тысяч гривен).

После обьявления результатов, лотерею начали обвинять в мошенничестве. Пользователи социальных сетей не могли поверить в то, что генератор случайных чисел может выдать такую комбинацию. Но, национальная комиссия по лотереям в ПАР сообщила, что все происходило под строгим контролем, а выигрышная комбинация "необычная, но не невозможная".

Видеотрансляция розыгрыша Powerball