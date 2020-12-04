В ЮАР 20 людей стали миллионерами из-за банальной комбинации в лотереи: сколько они выиграли
Обычно в лотерее выпадают разнообразные комбинации, но не в этот раз. Национальная лотерея в ПАР показала игрокам числа 5, 6, 7, 8, 9, 10 и сделала 20 людей мультимиллионерами.
1 декабря стало счастливым днем для 20 жителей Южно-Африканской Республики, сообщает BBC News. Национальная лотерея PowerBall разыграла джекпот в размере 114 миллионов южноафриканских рэндов (больше 7,3 миллиона долларов или больше 206,6 миллионов гривен) между теми, кто выбрал правильные цифры в выигрышной комбинации.
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По правилам игроки лотереи должны выбрать пять чисел от 1 до 50 для основной комбинации и еще одно бонусное число от 1 до 20 – Powerball. При таких условиях шансы участника лотереи на джекпот составляют 1 к 42 375 200. А случаи выигрыша джекпота несколькими участниками встречаются крайне редко.
Тем не менее во вторник таких счастливчиков оказалось 20. И все это из-за неожиданной и банальной комбинации - 5, 6, 7, 8, 9 и числа 10 в качестве PowerBall. Каждый из побудителей получил 5,7 миллиона рэндов (370 тысяч долларов или почти 105 миллионов гривен).
Поздравляем 20 новых мультимиллионеров, каждый из которых выиграл больше 5 миллионов рэндов в PowerBall, – написали организаторы лотереи в Twitter.
Также выигрыш получили 79 игроков, которые выбрали числа 5, 6, 7, 8 і 9, но не отгадали PowerBall. Каждый из них получил по 6283 рэндов (409 долларов или почти 12 тысяч гривен).
После обьявления результатов, лотерею начали обвинять в мошенничестве. Пользователи социальных сетей не могли поверить в то, что генератор случайных чисел может выдать такую комбинацию. Но, национальная комиссия по лотереям в ПАР сообщила, что все происходило под строгим контролем, а выигрышная комбинация "необычная, но не невозможная".
Видеотрансляция розыгрыша Powerball
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