В ПАР 20 людей стали мільйонерами через банальну комбінацію в лотереї: скільки вони виграли
Зазвичай у лотереї випадають абсолютно різноманітні комбінації, але не цього разу. Національна лотерея в ПАР показала гравцям числа 5, 6, 7, 8, 9 та 10 і зробила 20 людей мультимільйонерами.
1 грудня стало щасливим днем для 20 мешканців Південно-Африканської Республіки, повідомляє BBC News. Національна лотерея PowerBall розіграла джекпот у розмірі 114 мільйонів південноафриканських рандів (понад 7,3 мільйона доларів або більше, ніж 206,6 мільйона гривень) між тими, хто обрав правильні цифри у виграшній комбінації.
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За правилами гравці лотереї повинні обрати п'ять чисел від 1 до 50 для основної комбінації та ще одне бонусне число від 1 до 20 – PowerBall. За таких умов шанси учасника на джекпот становлять 1 до 42 375 200. А випадки виграшу джекпоту декількома учасниками зустрічаються вкрай рідко.
Проте, у вівторок таких щасливчиків виявилося аж 20. І все це через абсолютно неочікувану та банальну комбінацію – 5, 6, 7, 8, 9 та число 10 у якості PowerBall. Кожен з переможців отримав 5,7 мільйона рандів (370 тисяч доларів або майже 105 мільйонів гривень).
Вітаємо 20 нових мультимільйонерів, кожен з яких виграв понад 5 мільйонів рандів у PowerBall, – написали організатори лотереї у Twitter.
Також виграш отримали 79 гравців, які вибрали числа 5, 6, 7, 8 і 9, але не відгадали PowerBall. Кожен з них отримав по 6283 рандів (409 доларів або майже 12 тисяч гривень).
Після оголошення результатів, лотерею почали звинувачувати у шахрайстві. Користувачі соціальних мереж не могли повірити у те, що генератор випадкових чисел може видати таку комбінацію. Проте, національна комісія по лотереях в ПАР повідомила, що все відбувалось під строгим контролем, а виграшна комбінація "незвична, але не неможлива".
Відеотрансляція розіграшу Powerball
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