Зазвичай у лотереї випадають абсолютно різноманітні комбінації, але не цього разу. Національна лотерея в ПАР показала гравцям числа 5, 6, 7, 8, 9 та 10 і зробила 20 людей мультимільйонерами.

1 грудня стало щасливим днем для 20 мешканців Південно-Африканської Республіки, повідомляє BBC News. Національна лотерея PowerBall розіграла джекпот у розмірі 114 мільйонів південноафриканських рандів (понад 7,3 мільйона доларів або більше, ніж 206,6 мільйона гривень) між тими, хто обрав правильні цифри у виграшній комбінації.

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За правилами гравці лотереї повинні обрати п'ять чисел від 1 до 50 для основної комбінації та ще одне бонусне число від 1 до 20 – PowerBall. За таких умов шанси учасника на джекпот становлять 1 до 42 375 200. А випадки виграшу джекпоту декількома учасниками зустрічаються вкрай рідко.

Проте, у вівторок таких щасливчиків виявилося аж 20. І все це через абсолютно неочікувану та банальну комбінацію – 5, 6, 7, 8, 9 та число 10 у якості PowerBall. Кожен з переможців отримав 5,7 мільйона рандів (370 тисяч доларів або майже 105 мільйонів гривень).

Вітаємо 20 нових мультимільйонерів, кожен з яких виграв понад 5 мільйонів рандів у PowerBall, – написали організатори лотереї у Twitter.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R — #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 2, 2020

Також виграш отримали 79 гравців, які вибрали числа 5, 6, 7, 8 і 9, але не відгадали PowerBall. Кожен з них отримав по 6283 рандів (409 доларів або майже 12 тисяч гривень).

Після оголошення результатів, лотерею почали звинувачувати у шахрайстві. Користувачі соціальних мереж не могли повірити у те, що генератор випадкових чисел може видати таку комбінацію. Проте, національна комісія по лотереях в ПАР повідомила, що все відбувалось під строгим контролем, а виграшна комбінація "незвична, але не неможлива".

Відеотрансляція розіграшу Powerball