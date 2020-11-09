Щаслива помилка: австралієць випадково виграв 2 мільйони у лотерею
Отримати величезний виграш чоловікові допомогла власна неуважність.
Мешканець Мельбурна виграв 2 мільйони австралійських доларів (понад 40 мільйонів гривень) завдяки випадковій помилці, повідомляють 9news.
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Новина застала чоловіка зненацька, по дорозі на роботу. До нього зателефонували представники щотижневої національної лотереї TattsLoto і повідомили, що він не лише став переможцем розіграшу, а ще й отримає подвійний виграш. Виявилось, що випадково він придбав два щасливих білети.
Це так смішно. Я граю у лотерею щотижня, і зазвичай просто натискаю кнопку "Грати ще раз". Я навіть не зрозумів, що натиснув двічі. Ніколи не думав, що зможу виграти, не кажучи вже про два рази поспіль,
– поділився щасливчик, який побажав залишитись невідомим.
Переможець розповів, що обрати виграшну комбінацію йому допомогли рідні. Він просто заповнив коробку папірцями з різними цифрами і попросив членів сім'ї витягнути по одному.
Частину отриманої суми мельбурнець хоче витратити на благодійність. Обрати, кому допомагати, він планує вже звичним способом – напише на папірчиках назви організацій, а його дружина витягне саме ту, яка найбільше потребує цих грошей.
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