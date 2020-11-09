Получить огромный выигрыш мужчине помогла собственная невнимательность.

Житель Мельбурна выиграл 2 миллиона австралийских долларов (больше 40 миллионов гривен) благодаря случайной ошибке, сообщают 9news.

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Новость застала мужчину врасплох по дороге на работу. Ему позвонили представители еженедельной национальной лотереи TattsLoto и сообщили, что он не только стал победителем розыгрыша, но еще и получит двойной выигрыш. Оказалось, что случайно он купил 2 счастливых билета.

Это так смешно. Я играю в лотерею каждую неделю, и обычно просто нажимаю на кнопку "Играть еще раз". Я даже не понял, что нажал дважды. Никогда не думал, что смогу выиграть, не говоря уже о двух разах подряд,

- поделился счастливчик, который пожелал остаться неизвестным.

Победитель рассказал, что выигрышную комбинацию ему помогли выбрать родные. Он заполнил коробку бумажками с цифрами и попросил членов семьи вытянуть по одному.

Часть полученной суммы, мельбурнец хочет отдать на благотворительность. Выбрать, кому помогать, он планирует уже привычным способом – напишет на бумажках названия организаций, а его жена вытянет именно ту, которая больше всего нуждается в этих деньгах.