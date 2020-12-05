Непрацюючі вогні на ялинці привели жительку Йорктауна, штат Вірджинія, США до лотерейного джекпоту у розмірі 171 685 доларів

Філліс Х'юстон з Йорктауна встановлювала свою різдвяну ялинку та виявила, що різдвяні гірлянди, які вона упакувала в минулому році, більше не працюють. Вона вирішила поїхати в Home Depot – місцевий магазин, щоб купити нові ліхтарі, але по дорозі додому зупинилася в магазині Wawa в Йорктауні і купила кілька квитків лотереї Virginia Lottery's Cash 5.

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Як повідомляє Valottery, жінка одразу на місці покупки вирішила зіграти в лотерею Virginia Lottery's Cash 5 з грою EZ Match. Вона використовувала систему Easy Pick, яка дозволяє комп'ютеру випадковим чином вибрати числа на квитку.

Шанси вгадати всі п'ять номерів, щоб виграти джекпот, складають 1 з 749 398. І Філліс несказанно пощастило – один з її квитків збігся з усіма п'ятьма числами, щоб виграти джекпот у розмірі 171 685 доларів.

Це просто чудово! Я не могла в це повірити,

– коментує свій виграш Філліс Х'юстон.

Пані Х'юстон, яка перебуває на пенсії, сказала, що ще не вирішила, як вона буде використовувати свій виграш.