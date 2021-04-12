Американскому ютуберу пришло в голову усовершенствовать знаменитого робопса Spot. Он создал автономную пивную колонку за 75 тысяч долларов.

Майкл Ривз – ютуб-блогер, который любит издеваться над техникой. Он известен своими странными экспериментами – раньше он научил робот-пылесос ругаться и жаловаться на жизнь, а также собрал микроволновку, которая работает от крика.

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На этот раз Ривз добрался до Spot – робособаки Boston Dynamics за 75 тысяч долларов, научив его по команде наливать человеку пиво. Благодаря коду, который написал Ривз, робопес может проанализировать окружающую обстановку, определить местоположение стакана, встать над ним и направить туда струю пива. Жидкость при этом подается из кега, закрепленного на спине робота. Так Майкл научил робота мочиться, но точность попадания струи пока невелика, как это бывает и у людей.

Это будущее, о котором я мог только мечтать,

– комментирует Ривз свое достижение.

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Чтобы показать, на что Spot способен под его чутким руководством, Ривз пытался связаться с Boston Dynamics. Однако представители компании не оценили его стараний, и проигнорировали сообщения ютубера. Тогда он забросил робота в багажник, сел в машину и поехал в Бостон. Приехав в главный офис Boston Dynamics Майкл заставил робопса помочиться пивом прямо у входа, потом забрал работа и отправился домой.