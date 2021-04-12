Американському ютуберу спало на думку вдосконалити знаменитого робопса Spot. Він створив таку собі автономну пивну колонку за 75 тисяч доларів.

Майкл Рівз – ютуб-блогер, який любить знущатися над технікою. Він відомий своїми дивними експериментами – раніше він навчив робот-пилосос лаятися і скаржитися на життя, а також зібрав мікрохвильовку, що працює від крику.

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Цього разу Рівз дістався до Spot – робособаки Boston Dynamics за 75 тисяч доларів, навчивши його по команді наливати людині пиво. Завдяки коду, який написав Рівз, робопес може проаналізувати навколишнє оточення, визначити місце розташування склянки, встати над нею і направити туди струмінь пива. Рідина при цьому подається з кега, закріпленого на спині робота. Тож Майкл навчив робота мочитися, але точність попадання струменя поки невелика, як це буває й у людей.

Це майбутнє, про яке я міг тільки мріяти,

– коментує Рівз своє досягнення.

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Щоб показати, на що Spot здатний під його чуйним керівництвом, Рівз намагався зв'язатися з Boston Dynamics. Проте представники компанії не оцінили його старань, та проігнорували повідомлення ютубера. Тоді він закинув робота в багажник, сів в машину і поїхав у Бостон. Приїхавши до головного офісу Boston Dynamics, Майкл змусив робопса помочитися пивом прямо біля входу, потім забрав робота і відправився додому.