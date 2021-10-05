Робопес Boston Dynamics станцевал с американскими чирлидершами: зажигательное видео

Роботы-собаки от Boston Dynamics уже давно известны на весь мир своими энергичными танцами. На этот раз робопес Spot, зажег вместе с чирлидершами на футбольном матче в Миссури, США.

Спортивный поединок между командой Missouri Tigers и волонтерами из Теннесси состоялся на стадионе Faurot Field в Университете штата Миссури 2 октября. Spot появился на поле во время перерыва, и стал частью команды поддержки "Тигров".

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У него действительно здорово получилось показать свои способности – Spot исполнял собственный танец в такт с музыкой и движениями чирлидерш.

На странице Инженерного колледжа Mizzou Engineering опубликовали и другие фото и видео, которые демонстрируют процесс подготовки совместного танца робопса с командой поддержки.

Робопес Spot репетирует танец с командой чирлидерш Missouri Tigers / Фото из твитера mizzouengineer

Другие танцы робособак Boston Dynamics

Свой первый танец под композицию Марка Ронсона Uptown Funk робопес Spot показал в октябре 2018 года.

В конце 2020 Spot усовершенствовал свои навыки и станцевал вместе с другими роботами Boston Dynamics – гуманоидом A tlas и грузчиком Handle. Они сплясали под песню The Contours Do You Love Me.

tlas и грузчиком Handle. Они сплясали под песню The Contours Do You Love Me. В июле 2021 танцевали уже семь робопсов. Они исполнили хореографический номер под песню южнокорейской поп-группы BTS IONIQ: I'm On It.

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