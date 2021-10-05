Спортивный поединок между командой Missouri Tigers и волонтерами из Теннесси состоялся на стадионе Faurot Field в Университете штата Миссури 2 октября. Spot появился на поле во время перерыва, и стал частью команды поддержки "Тигров".
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У него действительно здорово получилось показать свои способности – Spot исполнял собственный танец в такт с музыкой и движениями чирлидерш.
На странице Инженерного колледжа Mizzou Engineering опубликовали и другие фото и видео, которые демонстрируют процесс подготовки совместного танца робопса с командой поддержки.
Робопес Spot репетирует танец с командой чирлидерш Missouri Tigers / Фото из твитера mizzouengineer
Другие танцы робособак Boston Dynamics
- Свой первый танец под композицию Марка Ронсона Uptown Funk робопес Spot показал в октябре 2018 года.
- В конце 2020 Spot усовершенствовал свои навыки и станцевал вместе с другими роботами Boston Dynamics – гуманоидом Atlas и грузчиком Handle. Они сплясали под песню The Contours Do You Love Me.
- В июле 2021 танцевали уже семь робопсов. Они исполнили хореографический номер под песню южнокорейской поп-группы BTS IONIQ: I'm On It.
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