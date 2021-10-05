Когда камень разделили на 2 части, оказалось, что внутри него скрывалось лицо.

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О находке рассказал калифорнийский коллекционер драгоценных камней Майк Бауэрс. В инстаграме мужчина поделился видео с необычным камнем. Яйцевидный агат скрыл внутри смешное лицо – поразительно похожее на мультипликационного персонажа Коржика (Cookie Monster) с "Улицы Сезам".



Агат невероятно похож на Коржика с "Улицы Сезам" / Фото jackiantonovich

Что известно об этом шоу "Улица Сезам" – одна из самых популярных в мире детских передач. Шоу продолжается с 1969 года и до сих пор является одним из самых успешных. Персонажи "Улицы Сезам" – кукольные герои, которые учат дошкольников читать, считать и соблюдать основные нормы общества. В Украине шоу появилось в 2013 году.

Невероятный агат отрыл геолог Лукас Фассари. Камень нашли в бразильском регионе Рио-Гранде-ду-Сул.

Каменный персонаж стал звездой

Агаты – одни из самых красивых драгоценных камней. На планете существует аж 40 разновидностей. Но даже несмотря на огромное разнообразие агатов, камни с лицами – невероятная редкость.

Этот агат поразил соцсети своим нежно-голубым цветом, глазами и улыбкой – драгоценность из Бразилии действительно похожа на Коржика.

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Даже сам персонаж, имеющий свою страничку в твиттере, среагировал на странную находку.



Персонаж шоу тоже написал про странный камешек / Фото из твитера Коржика

Я, конечно, не геолог, но думаю, что этот камешек выглядит как я,

– написал Коржик.

Коллекционер Бауэрс рассказал, что он неоднократно получал предложения продать странный агат. Мужчина утверждает, что ему предлагали суммы более 10 тысяч долларов, однако камень он оставит себе несмотря на любые предложения.