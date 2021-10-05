Спортивний поєдинок між командою Missouri Tigers та волонтерами з Теннессі відбувся на стадіоні Faurot Field в Університеті штату Міссурі 2 жовтня. Spot з'явився на полі під час перерви, і став частиною команди підтримки "Тигрів".

Це цікаво Грати у подорожі: найкращі казино в аеропортах світу

У нього справді чудово вийшло показати свої здібності – Spot виконував власні рухи у такт із музикою та танцем чірлідерок.

На сторінці Інженерного коледжу Mizzou Engineering опублікували й інші фото та відео, які демонструють процес підготовки спільного танцю робопса із командою підтримки.



Робопес Spot репетирує танець із командою чірлідерок Missouri Tigers / Фото з твітера mizzouengineer

Інші танці робособак Boston Dynamics

Свій перший танець під композицію Марка Ронсона Uptown Funk робопес Spot показав у жовтні 2018 року.

Наприкінці 2020 року Spot удосконалив свої навички та станцював разом із іншими роботами Boston Dynamics – гуманоїдом A tlas, і вантажник Handle. Вони затанцювали під пісню The Contours Do You Love Me.

tlas, і вантажник Handle. Вони затанцювали під пісню The Contours Do You Love Me. У липні 2021 танцювали вже семеро робопсів. Вони виконали хореографічний номер під пісню південнокорейського попгурту BTS IONIQ: I'm On It.

Дивіться також Геолог виявив камінь, дуже схожий на мультперсонажа: фото дивної знахідки