После Второй мировой войны мозаику считали утраченной. Однако итальянскому эксперту по дереву и мрамору Дарио Дель Буфало удалось найти ее, к тому же довольно забавным способом. Это произошло 8 лет назад, но сейчас он рассказал об этой истории в интервью "60 минут в воскресенье" на канале CBS.

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Когда-то мозаика была частью пола одного из двух огромных кораблей, которым Калигула поручил плавать по озеру Неми неподалеку от Рима, но они затонули еще в начале нашей эры – вероятно в 41 году, после убийства императора.

Мозаику и другие старинные предметы по поручению Бенито Муссолини достали из озера в 1930-х годах и разместили в музее на берегу. Но в 1944 корабли и другие артефакты сгорели во время пожара. Мозаика уцелела, но исчезла.

Фото мозаики в книге Дель Буфало помогло ее вернуть / Скриншот CBS

О ней в своей книге "Порфирий" рассказал Дарио Дель Буфало. В 2013 году эксперт проводил автограф-сессию в Нью-Йорке, он услышал разговор мужчины и женщины. Они предполагали, что у нее дома хранится та самая мозаика, которую они увидели в книге.

К столу подошла женщина с молодым парнем в странной шляпе. Он сказал ей: "Какая красивая книга. О, Хэлен, посмотри, это ведь твоя мозаика". Она ответила: "Ага, это она",

– поделился Дарио Дель Буфало.

Выяснилось, что владелицей исторического артефакта была арт-дилер и галеристка Хэлен Фьоратти. Они с мужем купили мозаику в 1960-х годах у итальянской дворянской семьи, а после этого – превратили ее в журнальный столик. Он простоял в их квартире более 45 лет.

Дарио Дель Буфало вернул артефакт на родину / Скриншот CBS

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В октябре 2017 года офис окружного прокурора Манхеттена изъял мозаику и передал Италии. Несколько лет она была экспонатом на временной выставке, а в марте 2021 года ее вернули в музей Неми .

В 2021 году мозаика вернулась в музей / Фото Associated Press