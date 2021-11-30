Після Другої світової війни мозаїку вважали втраченою. Проте італійському експерту з дерева та мармуру Даріо Дель Буфало вдалося знайти її, до того ж у доволі кумедний спосіб. Це сталося 8 років тому, але зараз він розповів про цю історію в інтерв'ю "60 хвилин у неділю" на каналі CBS.

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Колись мозаїка була частиною підлоги одного з двох величезних кораблів, яким Калігула доручив плавати озером Немі неподалік від Риму, але вони затонули ще на початку нашої ери – ймовірно у 41 році, після вбивства імператора.

Мозаїку та інші старовинні предмети за дорученням Беніто Муссоліні дістали з озера у 1930-х роках, і розмістили у музеї на березі. Але у 1944 році кораблі та інші артефакти згоріли під час пожежі. Мозаїка вціліла, але зникла.

Фото мозаїки у книзі Дель Буфало допомогло повернути її / Скриншот CBS

Про неї у своїй книзі "Порфірій" розповів Даріо Дель Буфало. У 2013 році експерт проводив автограф-сесію у Нью-Йорку, він почув розмову чоловіка та жінки. Вони припускали, що у неї вдома зберігається та сама мозаїка, яку вони побачили у книзі.

До столу підійшла жінка з молодим хлопцем у дивному капелюсі. Він сказав їй: "Яка красива книга. О, Гелен, подивися, це ж твоя мозаїка". Вона відповіла: "Ага, це вона",

– поділився Даріо Дель Буфало.

З'ясувалося, що власницею історичного артефакту була артдилерка та галеристка Гелен Фьоратті. Вони з чоловіком купили мозаїку у 1960-х роках в італійської дворянської родини, а після цього – перетворили її у журнальний столик. Він простояв у їхній квартирі понад 45 років.

Даріо Дель Буфало повернув артефакт на батьківщину / Скриншот CBS

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В жовтні 2017 року офіс окружного прокурора Мангеттену вилучив мозаїку та передав Італії. Кілька років вона була експонатом на тимчасовій виставці, а у березні 2021 року її повернули до музею Немі.

У 2021 році мозаїка повернулася до музею / Фото Associated Press

Даріо Дель Буфало зазначив, що йому було дуже шкода забирати мозаїку у Гелен, але у нього не було іншого виходу. Проте він хоче зробити копію мозаїки, і подарувати її жінці.