Після відкриття англієць одразу зв'язався з археологічною групою в Раді графства Лестершир. Тож територію ферми взялися досліджувати вчені з Університету Лестера.

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Експерти Центру "Історична Англія", який профінансував термінові розкопки, описали мозаїку як"одну з найзначніших знахідок у Британії". Дослідники, які вивчали знахідку півтора року, повідомили, що вона була створена близько 1,5 тисяч років тому. На творі зображена сцена з "Іліади" Гомера – битва Ахілла і Гектора біля стін Трої. Це перша мозаїка з таким сюжетом, знайдена на території Британії.

Це, безумовно, найцікавіша мозаїка, знайдена в Британії за останнє століття. Вона дозволяє по-новому подивитися на людей того часу, на їхнє ставлення до класичної літератури,

– прокоментував знахідку представник Лестерського університету Джон Томас.



Сцена з "Іліади" Гомера – битва Ахілла і Гектора біля стін Трої / Фото BBC



Фермери знайшли на власному полі давньоримську мозаїку зі сценою з "Іліади" Гомера / Фото BBC



Наша сім'я обробляла цю землю вже років п'ятдесят або шістдесят. Під час локдауну минулого року я знайшов глиняні черепки, не схожі ні на які інші, що я бачив до того. Ми повернулися на це місце з лопатою, я викопав неглибоку траншею – і виявилося, що я точно вгадав з місцем,

– розповів Джим.



Джон Ірвін та його батько Брайан Нейлор / Фото BBC

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Мозаїка, яку знайшли під шарами землі, ймовірно, прикрашала підлогу кімнати на великій Римській віллі. Це був трикліній або приміщення, розміром 11×7 м, де пригощали гостей між ІІІ-ім і ІV-им століттями нашої ери. Господарем вілли, швидше за все, був високопоставлений аристократ і багатій, який добре розбирався в класичній літературі. Крім мозаїки, дослідники виявили поблизу залишки комор з переходами, і можливо фундамент лазні.



Фермери знайшли на власному полі давньоримську мозаїку зі сценою з "Іліади" Гомера / Фото BBC

Зараз мозаїка і навколишній комплекс вілл охороняється як пам'ятка архітектури Департаментом цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту.