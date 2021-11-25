После открытия англичанин сразу связался с археологической группой в Совете графства Лестершир. Поэтому территорию фермы взялись исследовать ученые из Университета Лестера.

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Эксперты Центра "Историческая Англия", который профинансировал срочные раскопки, описали мозаику как "одну из самых значительных находок в Британии". Исследователи, которые изучали находку полтора года, сообщили, что она была создана около 1,5 тысячи лет назад. На произведении изображена сцена из "Илиады" Гомера – битва Ахилла и Гектора у стен Трои. Это первая мозаика с таким сюжетом, найденная на территории Британии.

Это, безусловно, самая интересная мозаика, найденная в Британии за последнее столетие. Она позволяет по-новому посмотреть на людей того времени, на их отношение к классической литературе,

– прокомментировал находку представитель Лестерского университета Джон Томас.



Сцена из "Илиады" Гомера – битва Ахилла и Гектора у стен Трои / Фото BBC

Фермеры нашли на своем поле древнеримскую мозаику со сценой из "Илиады" Гомера / Фото BBC

Наша семья обрабатывала эту землю уже лет пятьдесят или шестьдесят. Во время локдауна в прошлом году я нашел глиняные черепки, не похожие ни на какие другие, что я видел до этого. Мы вернулись на это место с лопатой, я выкопал неглубокую траншею – и оказалось, что я точно угадал с местом,

– рассказал Джим.



Джон Ирвин и его отец Брайан Нейлор / Фото BBC

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Мозаика, которую нашли под слоями земли, вероятно, украшала пол комнаты на большой Римской вилле. Это был триклиний или помещение, размером 11×7 м, где угощали гостей между III-им и IV-ым веками нашей эры.. Хозяином виллы, скорее всего, был высокопоставленный аристократ и богач, который хорошо разбирался в классической литературе. Кроме мозаики, исследователи обнаружили поблизости остатки кладовок с переходами, и возможно фундамент бани.

Фермеры нашли на своем поле древнеримскую мозаику со сценой из "Илиады" Гомера / Фото BBC

Сейчас мозаика и окружающий комплекс вилл охраняется как памятник архитектуры Департаментом цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.