Рианна и Бейонсе: художник превращает современных знаменитостей в героев классических картин
Источник:инстаграм kyesone
Фотографиями современных знаменитостей переполнены социальные сети, новостные сайты и глянцевые журналы, но видеть их на картинах нам приходится нечасто. Французский художник по имени Кьес решил исправить это, и показал, как выглядели бы нынешние звезды, если бы стали персонажами классических картин.
Интересно, но такой стиль добавляет их образам еще больше шарма и невероятно идет им. Конечно, все это дело умелых рук, цифровых иллюстраторов и фоторедакторов, но некоторые работы Кьеса действительно можно спутать с настоящими картинами, Убедитесь и вы – Развлечения 24 подготовили подборку лучших работ художника.
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Аль Пачино
Бейонсе и Jaz-Z
Аня Тейлор-Джой
Daft Punk
Билли Айлиш
Адель
Шон Коннери
Эминем
Кети Перри
Марк Хэмилл
Рианна
Хаяо Миядзаки
Мадонна
Джонни Депп
Snoop Dogg
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