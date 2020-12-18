Джей Джей Абрамс, режиссер фильмов "Звездные войны: Скайуокер. Восход" и "Звездные войны: Пробуждение силы", спроектировал конструктор Lego. Однако поклонники франшизы рано обрадовались, ведь этот набор не имеет отношения к Star Wars.

Режиссер Джей Джей Абрамс создал виртуальную модель конструктора Lego для своего любимого ресторана в Лондоне, сообщает London Eater.

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В заведении под названием The River Cafe Джей Джей Абрамс проводил много времени, когда снимал "Звездные войны". Этот ресторан настолько ему понравился, что режиссер пообещал создать для него что-то особенное. Логично было бы предположить, что это будет ролик или короткометражный фильм, но Абрамс решил по-другому и удивил всех проектом ресторана в виде конструктора Lego.



The River Cafe в Лондоне / Фото Bookatable

Набор состоит из 520 деталей, из которых можно создать собственное кафе, в котором рождались идеи для фильмов "Звездные войны". Изюминкой конструктора режиссер называет фигурку владелицы заведения Рут Роджерс, которая держит в руках блюдо из омара.



Проект конструктора Lego, который режиссер "Звездных войн" создал для The River Cafe / Рендер J. J. Abrams