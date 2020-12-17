Успешный кандидат будет отвечать за тестирование новых игрушек, прежде чем они появятся в магазинах IKEA по всей Великобритании и Ирландии, в течение одного года, чтобы убедиться, что они подходят для других детей. Не удивительно, что это заманчивое предложение именно для детей.

Как сообщает Daily mail, информация о новой вакансии от Ikea была опубликована накануне на LinkedIn. Кандидат на должность директора должен быть креативным, иметь яркое воображение и получать удовольствие от создания чего-то нового. Но это еще не все.

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Самое главное условие – кандидату должно быть от 4 до 12 лет. Да-да! Взрослым здесь не место! Ведь лучшими тестерами игрушек являются дети.

Ваши дети любят игры и приключения? Они часами превращают предметы повседневного обихода в игрушки? Превратили ли они ваши простыни и стулья в волшебные замки и логова или ваш матрас в батут? Хорошо, в IKEA UK & Ireland мы думаем, что невероятно важно поощрять игру, поэтому мы ищем нашего первого директора по играм,

– идет речь в объявлении от IKEA.

Резюме должности:

Главный Игровой Директор

Неполная занятость: тестирование новых продуктов при каждом запуске.

Заработная плата: все протестированные игрушки.

Офис: дома.

Открытие новой вакансии, которая предполагает "работу дома с частичной занятостью" является частью постоянной миссии IKEA по поощрению к играм и творчеству в домашних условиях.

Заявки принимаются до 4 января 2021 года по адресу ikeachiefplayofficer@hopeandglorypr.com.